Город Умео (Швеция) занял первое место в рейтинге городов Европы с самым чистым воздухом. Рейтинг составлен Европейским агентством окружающей среды, пишет издание «Евро пульс».

Для оценки чистоты воздуха проверялось содержание в нем мелкодисперсных твердых частиц – чем их ниже, тем чище воздух.

В топ-10 городов Европы с самым чистым воздухом вошли:

Умео (Швеция), Тампере (Финляндия), Фуншал (Португалия), Таллин (Эстония), Берген (Норвегия), Уппсала (Швеция), Нарва (Эстония), Саламанка (Испания), Стокгольм (Швеция), Тарту (Эстония).

Наиболее загрязненный воздух обнаружен в Новы-Сонче (Польша), Кремоне (Италия) и Славонски-Броде (Хорватия).

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