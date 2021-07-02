Турция отменила большую часть ограничений на работу бизнеса и массовые мероприятия, а также ночной и воскресный комендантские часы, поскольку суточный прирост числа заражений COVID-19 стабилизировался на уровне около 5 тыс. случаев.

В заявлении Министерства внутренних дел страны говорится так же, что сняты в том числе и ограничения на междугородние поездки и число гостей в ресторанах и на свадьбах.

Ведомство сообщило, что концерты и фестивали разрешаются при условии, что закончатся к полуночи. Ношение масок по-прежнему является обязательным, подчеркнули в МВД.

В Турции в четверг были выявлены 5 288 случаев COVID-19, в том числе 462 симптоматических. Общее число подтвержденных эпизодов заражения возросло до 5 430 940. Еще 42 пациента скончались от инфекции, к настоящему моменту эпидемия унесла жизни уже 49 774 человек. За минувшие сутки 6 219 инфицированных вылечились от COVID-19, совокупное количество выздоровевших достигло 5 300 504 человек.

За последний день были проведены 225 537 тестов на коронавирус, общее число сделанных в Турции анализов увеличилось до 61 012 512. Турция начала массовую кампанию по вакцинации от COVID-19 14 января после того, как власти одобрили экстренное использование препарата китайской компании Sinovac Biotech. На сегодняшний день привиты более 35 125 000 человек.

Minval.az