Всемирная метеорологическая организация (ВМО) официально подтвердила новый температурный рекорд в Антарктиде в 18,3 градуса Цельсия, зафиксированный в прошлом году. Температура поднялась в районе аргентинской исследовательской станции Эсперсанса на Антарктическом полуострове 6 февраля 2020 года, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Предыдущий рекорд для Антарктиды был установлен в том же месте 24 марта 2015 года, когда температура поднялась до 17,5 градуса Цельсия. Для всего антарктического региона, который лежит южнее 60 градусов южной широты, рекордная температура равна 19,8 градуса Цельсия, которая была достигнута 30 января 1982 года на острове Сигни.

По словам специалистов, рекорд 2020 года согласуется с тем, что Антарктический полуостров является одним из самых быстро нагревающихся регионов планеты. Средняя температура здесь повысилась на три градуса Цельсия за последние 50 лет.

Эксперты не подтвердили еще более высокую температуру, о которой сообщала автоматическая станция мониторинга 9 февраля 2020 года (20,75 градуса Цельсия) на острове Симор. Для верификации температурных данных ученые проанализировали погодные условия над станциями, и выяснили, что над полуостровом в то время находился антициклон с нисходящими теплыми воздушными потоками, прогревающими поверхность. В случае острова Симора ничего подобного не наблюдалось, а датчики температуры воздуха ошиблись из-за отказа импровизированной защиты станции от солнечных лучей.

Средняя температура поверхности Земли с XIX века повысилась на один градус Цельсия, что достаточно для увеличения интенсивности засух, волн тепла и тропических циклонов. Но воздух над Антарктидой прогрелся более чем в два раза. Недавние исследования показали, что потепление на два градуса Цельсия может ускорить таяние ледяных щитов в Гренландии и Западной Антарктике до точки невозврата, когда деградация ледяных щитов неминуемо приведет к повышению уровня моря (максимум на 13 метров) и затоплению густонаселенных прибрежных территорий.

Minval.az