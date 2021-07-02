

Министерство обороны Израиля сообщает о том, что через несколько недель танковая рота, в составе которой исключительно женщины-танкисты, будет размещена на границе с Египтом. Это произойдёт впервые в истории армии обороны Израиля. Сама женская танковая рота была сформирована по ходу реализации экспериментальной программы ЦАХАЛ.

В сообщениях говорится о том, что на данный момент израильские женщины-танкисты завершают курс учебно-боевой подготовки на базе Шизафон в пустыне Негев. Там находится школа бронетанкового корпуса. После обучения женская танковая рота, эксплуатирующая танки Merkava IV, в составе смешанного батальона Каракал отправится на защиту израильско-египетской границы.

«Это не только первое активное развёртывание подразделения женщин-танкистов, но и первое пехотное подразделение ЦАХАЛа, которое будет иметь контроль над танками Merkava IV», — говорит командир батальона Каракал подполковник Эрез Шаптай.

В ЦАХАЛ напоминают о том, что в прошлом году командование решило вернуться к программе подготовки женщин-танкистов, несмотря на то, что в 2018 году итоги первого этапа этой программы были признаны безрезультатными.

Отмечается, что ситуация на границе с Египтом остаётся «спокойной, но может в любой момент возникнуть напряжённость». Связана эта напряжённость с тем, что в провинции Синай (Египет) продолжают проявлять активность террористические группировки.

Minval.az