Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры по вопросу обеспечения безопасности и эксплуатации аэропорта Хамида Карзая в Афганистане продолжаются.

«Решение еще не принято. Контакты [с США] будут продолжены. Итоги переговоров будут обсуждены с президентом Эрдоганом, после его одобрения план будет реализован», — цитирует министра Anadolu.

Комментируя переговоры с прибывшей в Турцию американской делегацией по вопросу безопасности и эксплуатации аэропорта в Кабуле, министр отметил, что этот вопрос имеет большое значение для будущего братского народа Афганистана и обеспечения его нужд.

Акар напомнил, что Турция на протяжении шести лет отвечала за управление международным аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле.

«Как говорил президент Турции на саммите НАТО в Брюсселе, есть ряд условий и нерешенных вопросов. Мы выдвинули свои условия, при которых Турция может остаться, и продолжаем контакты с рядом стран. Среди основных вопросов повестки – принятие политических решений под эгидой ООН и НАТО, достижение соглашения с афганским правительством, а также политическая, финансовая и логистическая поддержка. Мы также продолжаем контакты с американской стороной. Решение еще не принято. Контакты будут продолжены. Афганцы — наши братья. Турция продолжит делать все возможное для обеспечения мира, стабильности и безопасности этой страны. Аэропорт должен продолжать свою работу, в противном случае дипмиссии иностранных государств будут отозваны из Афганистана, страна окажется в изоляции и столкнется с серьезными проблемами с точки зрения международных отношений», — сказал Акар.

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