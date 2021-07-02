

Министр юстиции США Меррик Гарланд вернул мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных федеральными судами. Мораторий будет действовать, пока министерство юстиции США не пересмотрит свой подход к высшей мере наказания.

Гарленд уточнил, что его ведомство пересмотрит протоколы, введенные при администрации президента Трампа. Однако точных сроков он не назвал. Кроме того, будет проведена проверка изменений от ноября 2020 года, в результате внесения которых был расширен список допустимых способов казни.

Мораторий на казни на федеральном уровне действовал с 2003 года. Он был отменён в 2019 году, когда должность президента США занимал Дональд Трамп. В последние месяцы пребывания Трампа у власти были казнены 13 осужденных. Последняя казнь состоялась 13 января 2021 года , за неделю до инаугурации избранного президента Джо Байдена. В федеральной тюрьме штата Индиана была сделана летальная инъекция Лизе Монтгомери, осуждённой за убийство.

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