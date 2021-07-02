Троим норвежцам выплатят компенсацию за ущерб здоровью, вызванный вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом телекомпания NRK со ссылкой на решение Норвежской системы компенсаций ущерба здоровью пациентов (NPE).

В первом случае деньги выплатят семье умершей после вакцинации пациентки, которой было около 40 лет. Она скончалась еще в марте, а компенсацию получат ее родственники. Два других пациента — еще одна женщина и один мужчина в возрасте около 30 лет. Они оба живы и находятся на больничном.

«У меня было сильное кровоизлияние в мозг и тромб. Когда я лежала в больнице, мне постоянно звонили друзья и родственники: спрашивали, жива ли я», — рассказала пострадавшая.

Это первые случаи, где доказаны негативные последствия от вакцинации конкретным препаратом. Размер компенсации пострадавшим пока не определен.

Издание напоминает, что препарат AstraZeneca исключили из национальной программы вакцинации после нескольких случаев возникновения тромбов.

Minval.az