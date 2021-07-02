В Испании фиксируют резкое увеличение числа новых случаев коронавируса среди молодых людей, которые еще не получили прививки. Об этом в четверг, 1 июля, сообщает The Guardian.

Отмечается, что более трети из 47 миллионов населения Испании уже полностью привиты от коронавируса. Однако в последние дни в стране наблюдается резкий рост уровня заражений.

Как отмечается, большинство новых случаев приходится на молодых людей, которые все еще ждут своей очереди, чтобы сделать прививку.

Количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч человек по всей Испании в течение последних двух недель составляет 117,7, отмечает издание. Однако, по его информации, среди жителей страны в возрасте 12-19 лет этот показатель достигает 287,8.

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