Жительница города Хартлпул (Великобритания) Джилл Григ подала заявление в полицию на соседского попугая Пабло. Женщина обвиняет птицу в том, что та на нее матерится.

Пабло — попугай-жако, которой 29 лет. Ее хозяин Стивен Дэвидсон утверждает, что свою питомицу он не учил бранным словам, тем более тому, чтобы произносить ругательства в адрес Джилл. Однако Стивен признал, что Пабло и правда умеет ругаться.

«Пабло много ругается. Я называю ее матерщинницей. Но она просто копирует все, что слышит дома и по телевизору. Я не учу ее ругаться на кого-то конкретного», — сказал Стивен, которого цитирует «Моя планета» со ссылкой на The Sun.

Мужчина считает, что попугай и ее ругательства в этой истории ни при чем. Стивен заявил, что его соседка могла таким способом (жалобой в полицию) своеобразно отомстить ему за строительство пристройки для своего дома, с которой соседи были не согласны.

Джилл тоже говорит, что птица в этой ситуации не виновата. Она просто оказалась втянута в конфликт.

«Ему не понравилось, что мы против расширения. У нас проблемы с ним, а не с его попугаем. Нам жаль, что Пабло втянута в эту историю», — сказала Джилл.

Полицейские подтвердили, что они получили заявления на попугая. Сейчас они работают с обеими сторонами конфликта.

Minval.az