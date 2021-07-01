С 21 по 27 июня в Финляндии зафиксировали 947 новых случаев коронавируса — на 400 случаев больше, чем неделей ранее. Об этом заявило финское министерство социального обеспечения и здравоохранения.

Более 40% новых случаев заражения, зарегистрированных между 21 и 27 июня, напрямую связаны с матчами Евро-2020 в России, приводит «Медуза» сообщение ведомства.

По состоянию на 30 июня у 386 футбольных фанатов, вернувшихся в Финляндию после Евро, обнаружили коронавирус. Эти люди заразили еще 50 человек.

Всего на матчи Евро-2020 в Россию ездили не менее 4500 финских фанатов. Таким образом, коронавирус выявили у 8,5% из них.

С начала пандемии в Финляндии выявили 95,9 тысячи случаев коронавируса. Умерли 973 человека. 57% населения Финляндии получили хотя бы первую дозу вакцины, 18% — обе дозы.

Единственным российским городом, принимавшим матчи Евро-2020, стал Петербург. Там прошло шесть игр турнира, в том числе два матча сборной Финляндии (она не вышла в плей-офф). Последний матч Евро в Петербурге состоится 2 июля.

Minval.az