Принцы Уильям и Гарри приняли участие в церемонии открытия памятника принцессе Диане в саду Кенсингтонского дворца, сообщает BBC. Это первое совместное появление братьев после похорон принца Филиппа в апреле. Принцу Уильяму, проживающему с женой Меган Маркл в Канаде, пришлось пройти карантин перед мероприятием.

Церемония открытия памятника была приурочена к 60-летию Дианы. Статую матери принцев заказали еще в 2017 году. Автором скульптуры стал британский скульптор Рэнк-Бродли, который также создал профиль королевы Елизаветы II, украшающий с 1990-х годов британские монеты.

Отмечается, что после церемонии Уильям и Гарри должны обсудить свою ссору на похоронах деда, причиной которой стала Меган Маркл, и прийти к примирению.

Напомним, что принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже.

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