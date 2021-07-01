

Судя по фотографиям в Сети, в ночь на 30 июня боевики ворвались в бывшую резиденцию Панджшерского льва в провинции Тахар и демонстративно провели совет.

С военной точки зрения — победа экстремистов незначительная, но с имиджевой — огромная. Этнический таджик национальный герой страны Ахмад шах Масуд в последние годы жизни был лидером сопротивления талибам, эмиссарам «Аль-Каиды» и прочим террористическим группировкам, от рук которых в итоге и погиб, передает телеграм-канал «Спутник. Ближнее зарубежье».

А его дом в Тахаре — важная часть не только афганской, но и таджикской истории. Именно здесь в 1996 году прошли переговоры Эмомали Рахмона и лидера вооруженной оппозиции Сайида Абдуллоха Нури, приблизившие конец гражданской войны в Таджикистане.

Minval.az