Южная Корея перестанет вакцинировать людей до 50 лет препаратом от коронавируса AstraZeneca из-за риска тяжелых побочных эффектов у молодежи. Об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), передает РИА Новости.

Возрастную планку повысили после того, как в стране подтвердили два случая смерти от тромбоза после прививки вакциной компании AstraZeneca. Отмечается, что граждане младше 50 лет, которые уже сделали первый укол этим препаратом, получат вторую инъекцию вакциной Pfizer.

22 июня сообщалось, что в Южной Корее 30-летний мужчина скончался от тромбоза с синдромом тромбоцитопении после вакцинации препаратом AstraZeneca. Тяжелые побочные эффекты в виде тошноты и головной боли у него появились спустя девять дней после вакцинации.

На данный момент в Южной Корее доступны вакцины компаний AstraZeneca, Pfizer и Janssen.

Minval.az