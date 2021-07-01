

Власти Китая призывают правительства США и Японии не раздувать тему так называемой китайской угрозы. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в четверг на регулярном брифинге прокомментировал сообщения СМИ о том, что масштабные военные учения двух этих стран направлены против Китая.

«Мы заметили такие публикации. Тайвань и острова Дяоюйдао являются неотъемлемой частью КНР. И никакое внешнее давление не сможет поколебать решимость и твердую волю китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — сказал он.

«Надеемся, что соответствующие стороны прекратят раздувать так называемую теорию о китайской угрозе и будут делать больше для поддержания стабильности в регионе», — резюмировал дипломат.

Сухопутные Силы самообороны Японии и военнослужащие США проводят масштабные военные учения Orient Shield с участием порядка 3 тыс. человек с обеих сторон. Они начались 24 июня и продлятся до 11 июля. Они пройдут на базах и полигонах по всей Японии.

Minval.az