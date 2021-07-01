

Сотни детей на северо-востоке Сирии содержатся в тюрьмах на территории, которая находится под контролем террористической организации YPG/PKK.

Об этом заявил директор региональных программ МККК по Ближнему и Среднему Востоку Фабрицио Карбони.

“Прошедшее десятилетие ознаменовалось для сирийцев огромными потерями. И на фоне этой масштабной трагедии на северо-востоке страны усугубляется один из самых сложных кризисов в сфере защиты детей”, — сказал Карбони.

По словам Карбони, десятки тысяч детей заблокированы в лагерях, а сотни несовершеннолетних — в основном мальчики, некоторым из которых всего по 12 лет — содержатся в тюрьмах для взрослых в контролируемом YPG/PKK регионе.

Он отметил, что в рамках своей миссии в МККК побывал во многих зонах конфликтов по всему миру, однако каждое посещение лагеря в городе Аль-Хол на северо-востоке Сирии для него “было особенно мучительным”.

Город Аль-Хол также находится под контролем террористов YPG/PKK.

В одноименном лагере проживает около 60 тыс человек, большинство из них — женщины и дети.

По словам Карбони, условия в лагере невыносимые и представляют опасность для жизни и здоровья как детей, так и взрослых.

“В особенности мальчики живут в состоянии постоянного страха и недоверия. По достижении определенного возраста многих из них разлучают со своими семьями и переводят в предназначенные для взрослых места содержания под стражей”, — цитирует Карбони «Анадолу».

Minval.az