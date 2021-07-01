

В канадской провинции Британская Колумбия 486 человек стали жертвами аномальной жары. Об этом говорится в заявлении коронера провинции Лизы Лапоинт.

Коронер отметила, что по мере обработки данных это число вырастет. При этом, по ее словам в прошлые годы за аналогичный период в провинции регистрировалось около 165 внезапных смертей.

Ранее СМИ сообщали о 233 случаях смерти в Британской Колумбии со времени установления жары 25 июня. В этот период температура воздуха в провинции достигала рекордных 49 градусов тепла по Цельсию.

Minval.az