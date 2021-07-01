С начала мировой кампании по вакцинации от коронавируса, которая началась в декабре прошлого года, жителям планеты было введено более 3,05 миллиарда доз вакцин от COVID-19. Такие данные в среду, 30 июня, обнародовало агентство Bloomberg.

«Крупнейшая в истории кампания по вакцинации продолжается. Более 3,05 миллиарда доз было введено в 180 странах. Последний показатель составлял примерно 42,9 миллиона доз в день», — сообщили в издании.

Отмечается, что при равномерном распределении препаратов такого количества доз могло бы хватить для полной вакцинации 19,6% населения мира. Однако страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с низкими доходами.

Таким образом, подчеркивает Bloomberg, если не увеличить темпы вакцинации, потребуется еще год, чтобы достичь высокого уровня глобального иммунитета.

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