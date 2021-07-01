Американский спутник скрытно запущен с борта Международной космической станции (МКС), следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.

Согласно информации на сайте, аппарат получил название BD-28, принадлежит США и выведен на орбиту с борта МКС. Когда и как это произошло, официально не сообщалось, но обычно спутники с борта американского сегмента МКС запускаются с платформ, выносимых наружу станции с помощью манипуляторов.

Известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл предположил на своей странице в Twitter, что спутник может принадлежать частной американской компании, которая пока не хочет афишировать свою деятельность.

Minval.az