Китайский народ никогда не угнетал другие народы, никогда не будет этого делать, а тот, кто попробует поработить Китай, «разобьет себе голову», заявил в четверг председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

В четверг на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошло масштабное торжественное собрание по случаю 100-летия основания Компартии Китая.

«Китайский народ — это народ, который отстаивает справедливость и не боится угроз и насилия. Китайская нация — это нация с сильным чувством национальной гордости и уверенности в себе. Китайский народ никогда не притеснял, не угнетал и не порабощал народы других стран, такого не было в прошлом, нет в настоящем и не будет в будущем», — заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что «в то же время китайский народ никогда не позволит внешним силам притеснять, угнетать или поработить себя, а тот, кто захочет это сделать, непременно разобьет себе голову о стальную великую стену, созданную из плоти и крови более чем 1,4 миллиарда китайцев!».

Minval.az