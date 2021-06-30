

Забастовка сотрудников парижских аэропортов приведет к возможным задержкам авиарейсов, сообщило руководство воздушных гаваней.

Предполагается, что забастовка в аэропортах Орли и Руасси-Шарль де Голль продлится с 1 по 5 июля.

«Ряд сотрудников парижских аэропортов присоединяются к общественному движению с 1 по 5 июля. Не исключены затруднения с подъездом к аэропорту и задержки рейсов. Заблаговременно прибывайте в аэропорты. Уточняйте актуальное состояние рейсов у вашей авиакомпании», — говорится в заявлении.

Minval.az