

Телевизионная сеть C-SPAN составила рейтинг американских президентов на основе анализа 142 историков. Первое место занял Авраам Линкольн, второе — Джордж Вашингтон, а третье — Франклин Рузвельт.

Джон Кеннеди занял восьмую позицию, Рональд Рейган — девятую, Барак Обама замкнул десятку. Билл Клинтон разместился на 19-м месте, Джордж Буш-старший — на 21-м, а Буш-младший — на 29-м. Дональд Трамп оказался на 41-й строчке из 44-х. Всего в рейтинге 44, а не 45 позиций, так как Стивен Гровер Кливленд занимал пост президента США дважды.

Рейтинг составлялся на основе суммы баллов за десять характеристик, среди которых были моральные качества, лидерские и административные способности, а также внешняя и экономическая политика.

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