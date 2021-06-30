

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пандемия коронавируса усилила неравенство прав в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вопрос, который нас занимает сегодня, никак не меньше, чем половина человечества», — отметил французский президент, открывая в Париже форум «Поколение равенство» под эгидой ООН, в котором приняли участие политические лидеры многих стран и международных организаций мира.

«Мы должны реагировать на все вызовы, которые возникают перед нами, потому что есть срочность. В первую очередь, срочность связана с контекстом — и этого мы не могли предусмотреть — это пандемия, против которой мы продолжаем бороться. И она была причиной огромного отступления назад в вопросе равенства», — сказал политик.

Макрон добавил, что в период пандемии увеличилось насилие против женщин. «Часто говорят, что коронавирус — это антисоциальный вирус, потому что он затрагивает наиболее слабых, он еще к тому же антифеминистический», — подчеркнул он.

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