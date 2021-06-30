

Цель Соединенных Штатов заключается в том, чтобы двигаться к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

Такое заявление пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сделала на регулярном брифинге в среду, отвечая на вопрос о словах президента РФ Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море.

Ранее в среду российский лидер во время ежегодной прямой линии заявил, что ситуация с эсминцем была комплексной провокацией, которая «проводилась не только британцами, но и американцами». Путин отметил, что британский эсминец зашел в российские территориальные воды днем, а еще рано утром, в 07:30, с одного из натовских военных аэродромов Греции, с Крита взлетел американский разведывательный стратегический самолет.

«Координировались ли США с британским кораблем? И было ли это, как сказал Путин, провокацией?» — спросили у Псаки во время брифинга. «У меня нет ничего, чтобы предоставить детали или подтвердить», — ответила пресс-секретарь Белого дома, предложив журналисту обращаться за «какой-либо конкретикой» в Пентагон.

«Как отметил президент США Джо Байден, когда он всего несколько недель назад участвовал в саммите в Женеве, наша цель, конечно, — это двигаться вперед к более предсказуемым и стабильным отношениям с РФ. Байден объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет нашу стратегию», — добавила Псаки.

Minval.az