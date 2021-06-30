

Пакистан призвал Совет Безопасности ООН принять неотложные меры для защиты детей в конфликтных зонах, в частности в регионе Джамму Кашир.

Об этом говорится в письменном заявлении постоянного представителя Пакистана при ООН Мунира Акрама.

Акрам заявил, что силы безопасности Индии преднамеренно применяют пневматическое оружие против детей в конфликтном регионе.

По его словам, в ходе столкновений и рейдов со стороны индийских сил в Кашмире погибли более 300 человек, в том числе женщины и дети, передает «Анадолу».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне опубликовал доклад «Дети и вооруженный конфликт», в котором отметил свои опасения по поводу нарушения прав человека в Джамму Кашмире и призвал индийское правительство прекратить применять пневматическое оружие против детей.

Minval.az