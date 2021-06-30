

Управлению Суэцкого канала удалось прийти к соглашению с компанией – собственником контейнеровоза Ever Given, который в марте 2021 года заблокировал эту важную магистраль. Об этом сообщает Al Arabiya.

Соглашение, по словам руководителя управления Суэцким каналом генерала Усамы Рабиа, устраивает обе стороны. Ранее управление требовало с компании – владельца судна 916 миллионов долларов за причиненный ущерб, затраты по снятию контейнеровоза с мели.

В мае 2021 года Суэцкий канал сообщал о готовности снизить сумму компенсации до 550 миллионов долларов, но в итоге стороны договорились о сумме в 540 миллионов долларов.

Напомним, что контейнеровоз Ever Given, следовавший под флагом Панамы, 23 марта 2021 года перекрыл южную часть канала. На стаскивание судна с мели ушло шесть дней, все это время канал оставался заблокированным. В очередь на проход выстроились более 400 судов. Сам контейнеровоз в настоящее время находится под арестом в Египте.

Minval.az