

Число погибших при обрушении жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида) возросло до 16. Об этом заявила в среду на пресс-конференции глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

«Нам удалось достать из-под завалов тела еще четырех жертв, — отметила она. — Общее число погибших выросло до 16».

Глава округа отметила, что до сих пор не установлено местоположение 147 человек, которые могли находиться в здании в момент обрушения. Ранее телеканал Fox News сообщил об увеличении числа жертв, при этом указав, что при разборе завалов спасатели за последние сутки также нашли несколько фрагментов тел.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами обрушился в ночь на 24 июня. В первый день работ из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили.

Minval.az