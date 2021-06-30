

Угрожавший детям мужчина с ножом застрелен сотрудниками службы железнодорожной безопасности на вокзале в предместье Парижа, сообщает радио France Bleu.

Инцидент произошел на вокзале муниципалитета Эрмон около 16.00. Сотрудники службы железнодорожной безопасности увидели мужчину с ножом, который вел себя угрожающе. При попытке задержания подозреваемый обратился в бегство, но был застигнут правоохранителями, которые открыли огонь на поражение.

Как сообщается, рядом с вокзалом находился развлекательный центр, и вооруженный мужчина угрожал использовать находящихся в нем детей в качестве живого щита.

Minval.az