Разработчики ОС Android анонсировали переход на новый формат приложений и игр уже летом 2021 года. О замене привычного расширения софта APK на AAB предупреждает официальный блог Google.

Android App Bundle (AAB) был представлен еще в 2018 году и именно на этот формат постепенно переходили разработчики софта. Суть нововведения в том, что теперь оптимизацией различных версий приложения занимается сам Google, «упаковывая» их в контейнер.

Сам файл AAB пользователю не получится вручную установить на смартфон, как это было с привычными APK-файлами. Это повысит безопасность приложений, но и негативно повлияет на знаменитую «открытость» платформы Android.

В Google запланировали полностью перевести свой магазин приложений Google Play на формат AAB в августе. Заявляется, что пользователи выиграют в размере софта, который станет на 15-20 процентов меньше занимать меньше памяти на устройстве.

Minval.az