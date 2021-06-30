В мире 28 июня диагностировали более 373 тысяч новых случаев коронавируса — самые высокие показатели заболеваемости в Бразилии, Индии и Колумбии. Об этом свидетельствуют данные Worldometers 30 июня.

В Бразилии зафиксировали почти 65 тысячи новых заражений, в Индии — более 45 тысяч, а в Колумбии — почти 26 тысяч случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Аргентина и Россия.

В свою очередь в Европе по суточной смертности лидируют Россия, Германия и Италия.

При этом Украина среди стран мира занимает 81 место по количеству новых заражений, среди стран Европы — 15 позицию.

С начала пандемии вылечились от коронавируса 167176719 человек. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.

Minval.az