Военно-морские силы Ирана с сегодняшнего дня начали учения в Каспийском море.

В учениях под названием «Устойчивая безопасность 1400» принимают участие корабли, самолеты и вертолеты ВМФ, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, а также армейский спецназ. Военные учения ВМС Ирана пройдут с целью содействия коллективной безопасности на море, провозглашения послания мира и дружбы под эгидой властей и повышения боеспособности, приобретения основательных знаний, обучения и передачи технических ноу-хау и знаний молодому поколению.

Следует отметить, что безопасность военно-морских учений обеспечат подразделения ВВС и обороны.

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