Спад в секторе туризма, вызванный пандемией коронавируса, может привести к тому, что в 2021 году мировой ВВП недосчитается от $1,7 до 2,4 трлн. Такой прогноз содержится в опубликованном в среду в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает ТАСС.

«Оживление в международном туризме ожидается во второй половине текущего года, однако, согласно докладу ЮНКТАД, в 2021 году все еще ожидаются потери от $1,7 до 2,4 трлн в сравнении с 2019 годом», — констатировали эксперты.

В докладе приведены возможные сценарии развития ситуации. Согласно наиболее пессимистичному варианту, число международных поездок сократится на 75% в этом году. В этом случае сектор туризма потеряет $948 млрд, а мировой ВВП понесет в целом урон в $2,4 трлн. Второй сценарий основан на предполагаемом уменьшении количества международных туристических поездок на 63%. Третий исходит из того, что на 75% станет меньше посещений стран с низким уровнем вакцинации от коронавируса, а в государствах, где значительная часть населения сделала прививки, турпоток сократится на 37%. По второму сценарию потери мирового ВВП прогнозируются на уровне $1,7 трлн, а по третьему — 1,8 трлн.

Авторы доклада обращают внимание на значительное влияние массовой вакцинации на сектор туризма. В государствах с высоким уровнем охвата прививками потери экономики будут не столь высоки, как в государствах, где вакцинация идет медленно или едва началась.

«Ожидается, что сектор туризма быстрее восстановится в странах с высоким уровнем вакцинации, таких, как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США», — указывают эксперты. Вместе с тем, по их мнению, этот сектор достигнет показателей, которые были до пандемии коронавируса, лишь в 2023 году или даже позже. Главными преградами для развития отрасли в докладе названы «ограничения на путешествия, медленное сдерживание распространения вируса, низкое доверие со стороны путешествующих и скудная экономическая среда».

«Мир нуждается в усилиях по глобальной вакцинации, которая защитит работников, сгладит негативные социальные последствия, приведет к принятию стратегических решений в сфере туризма с учетом потенциальных структурных изменений», — заявила исполняющая обязанности генерального секретаря ЮНКТАД Изабель Дюран.

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