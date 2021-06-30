США и Иран на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене устранили только часть из имеющихся разногласий, их полное преодоление зависит от Тегерана.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью итальянской национальной телерадиовещательной корпорации, передает ТАСС.

«Мы уже провели шесть раундов переговоров с Ираном не напрямую, через наших европейских партнеров. Мы сгладили многие разногласия, которые существовали в отношении того, как вернуться к ядерному соглашению [СВПД], но мы не устранили их все. При этом сохраняются некоторые весьма существенные разногласия. Я не могу сказать, удастся ли нам преодолеть эти разногласия. В основном это зависит от решений, которые принимаются в Тегеране верховным лидером», — отметил Блинкен.

«Если Иран готов сделать все необходимое, чтобы вернуться к соблюдению ядерного соглашения — соглашения, которое работало, сдерживало опасную ядерную программу Ирана, — мы полностью готовы к этому (возвращению к СВПД — прим.). Но я думаю, что сейчас решение за Ираном, серьезно ли он настроен на это», — добавил Блинкен.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной «пятерки» с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств — участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем — в первых числах июня.

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