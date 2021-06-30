Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани стал фигурантом федерального расследования по поводу возможного неправомерного лоббирования в пользу Турции. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, действия Джулиани впервые вызвали вопросы в 2017 году, когда он был нанят для представления турецкого бизнесмена Реза Зарраба в деле об отмывании денег и уклонении от санкций. Тогда помощник Трампа лично попросил тогдашнего госсекретаря Рекса Тиллерсона прекратить рассмотрение дела. Но предприниматель в итоге признал себя виновным.

Кроме того, Джулиани призывал администрацию депортировать находящегося в добровольном изгнании в Соединенных Штатах турецкого писателя и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена, которого президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил в подстрекательстве к перевороту.

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