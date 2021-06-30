Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдала Китаю сертификат, свидетельствующей о победе над малярией в стране.

Об этом сообщается на сайте организации.

«Успех был заработан тяжелым трудом и пришел только после десятилетий целенаправленных и постоянных усилий. С этим объявлением Китай присоединяется к растущему числу стран, которые демонстрируют миру, что свободное от малярии будущее — жизнеспособная цель», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом в ВОЗ напомнили, что в 1940-е годы Китай ежегодно сообщал о более чем 30 млн случаев заболевания малярией.

Китай стал первой за более чем тридцать лет страной в Западно-Тихоокеанском регионе, получившей сертификат о победе над малярией.

Minval.az