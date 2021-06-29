

Главы и высокопоставленные представители МИД стран Группы двадцати во вторник приняли в Матере декларацию о продовольственной безопасности. Об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

«Горжусь тем, что сегодня мы все подтвердили нашу приверженность продовольственной безопасности, приняв в Матере декларацию о продовольственной безопасности и питании», — заявил он.

Как отмечается в итоговом документе, «при сохранении нынешних тенденций число людей, страдающих от голода, к 2030 году превысит 840 млн». При этом уточняется, что «данные цифры не учитывают потери из-за пандемии COVID-19, из-за которой, вероятно, упомянутое число вырастет еще более чем на 100 млн человек».

Министры Группы двадцати пообещали и впредь выступать единым фронтом против «любых неоправданных ограничительных и деформирующих мер, которые могут привести к чрезмерной волатильности цен на продовольствие на международных рынках и поставить под угрозу продовольственную безопасность и обеспечение продуктами питания значительной части населения мира». Они также отметили важность «открытой, прозрачной, предсказуемой и недискриминационной многосторонней торговой системы», которая действовала бы в соответствии с правилами Всемирной торговой организации. Это, уверены участники встречи, повысило бы предсказуемость рынка и позволило бы поддерживать агропродовольственную торговлю.

По мнению министров G20, политика, инвестиции и исследования в этой области должны концентрироваться на защите интересов мелких фермеров, особенно в развивающихся странах, на улучшении логистики между регионами и систем распространения, на усилении устойчивости местных продовольственных систем к влиянию внешних потрясений. Также члены «двадцатки» считают важным внимание к таким вопросам, как сокращение потерь продовольствия, в том числе после уборки, и улучшение доступа к полноценному питанию. Главы МИД и министры по развитию G20 выступили за ускорение адаптации сельского хозяйства и продовольственных систем к изменениям климата, поскольку эти природные процессы влияют на сельскохозяйственное производство и становятся причиной голода.

В состоявшихся сессиях встречи, одна из которых была расширена на глав ведомств по развитию, приняли участие главы МИД ряда не входящих в «двадцатку» стран, преимущественно африканских, включая Бруней, Руанду, Нигер, Ливию, Марокко, Алжир, Тунис, и главы региональных объединений.

Minval.az