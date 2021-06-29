

Президент США Джо Байден рассказал, как его любовь к поездам чуть не стоила жизни кондуктору, дружелюбие которого не оценила охраняющая высшее руководство Штатов Секретная служба.

Президент США, выступая в штате Висконсин, рассказал, что Секретная служба не любила, когда он пользовался поездами. Байден давно работает в Вашингтоне и в выходные отправляется в родной Делавэр в полутора сотнях километров. Когда он работал вице-президентом в администрации Барака Обамы, рассказал Байден, у него было право использовать самолет, но он отказывался из-за дороговизны такого вида транспорта.

«Я сел в поезд в пятницу, и эти ребята, они мне стали почти семьей, кондукторы. И один говорит: «Джоуи, малыш», и вот так хватает мою щеку», — рассказал Байден, продемонстрировав, как именно был схвачен за лицо.

«Я думал, они (Секретная служба – ред.) его застрелят. Правда, я так думал. Я сказал: нет-нет-нет, он друг», — продолжил президент США.

Байден сказал, что тогда кондукторы ему сообщили свои подсчеты, согласно которым, на тот момент на поездах он проехал больше, чем пролетел на самолетах.



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