

В Вашингтоне собираются ввести ограничения на авиарейсы в Беларусь в связи с инцидентом с рейсом Ryanair. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник в министерстве транспорта страны.

Одной из вероятных мер со стороны США станет запрет на покупку на территории страны авиабилетов в Беларусь. Впрочем, такая мера будет носить скорее символический характер, поскольку авиасообщение между США и Беларусью в настоящее время и так уже ограничено.

Ранее США приостановили действие договора с Беларусью о взаимном использовании воздушного пространства, подписанного в 2019 году и предоставлявшего самолетам американских и белорусских авиакомпаний совершать рейсы в обе страны.

Также ранее США ввели ряд санкций экономического характера против белорусских государственных предприятий.

Напомним, что 23 мая в аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолет Ryanair. Находившийся на его борту белорусский оппозиционер Роман Протасевич и летевшая с ним российская гражданка София Сапега были задержаны белорусскими спецслужбами и помещены под стражу. В настоящее время Протасевич и Сапега находятся под домашним арестом.

Minval.az