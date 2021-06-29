

Конституционный суд Южной Африки приговорил к 15 месяцам тюрьмы бывшего президента страны Джейкоба Зуму. Об этом 29 июня сообщает Би-би-си.

Зуме дали пять дней на то, чтобы сдаться полиции. В противном случае будет выдан ордер на арест.

Конституционный суд признал Зуму виновным в неуважении после того, как он отказался прийти на процесс о коррупции. Его обвиняли в злоупотреблениях во время его президентства с 2009 по 2018 годы.

Зума только один раз пришел на судебное следствие, а затем постоянно игнорировал повестки. Председательствующая судья Сиси Хампепе заявила, вынося приговор, что бывший президент не только отказался явиться в суд для объяснения своих действий, но и «стал делать провокационные, злонамеренные и оскорбительные заявления, которые представляли собой расчетливую попытку оспорить неподкупность судебной системы».

Бывший президент в свое оправдание заявлял, что стал жертвой гигантского политического заговора.

Против Зумы ведется еще один судебный процесс по обвинению в получении взятки от французской оружейной компании за заключение сделки на сумму в $5 млрд. Это события происходили в конце 1990-х годов, когда Зума был вице-президентом. В мае на очередном судебном заседании он отказался признать себя виновным.

Зума ушел в отставку в 2018 году за год до истечения полномочий по требованию правящей партии Африканский Национальный Конгресс. За девять лет на посту президента ему восемь раз пытались вынести вотум недоверия.

Minval.az