В честь 50-летия Илона Маска на Манхэттене установили памятник в его честь.

Скульптура покрыта бронзой и была вдохновлена фотографией счастливого Маска после запуска одной из его ракет.

Памятник будет доступен в течение пяти дней, затем его продадут на аукционе. Часть средств с продажи пойдут инвестиционной школе.

Тем не менее многие пользователи сети не оценили появление памятника. Многим показалось, что скульптор не смог достоверно изобразить Илона Маска: статую сравнили с «бронзовым Криштиану Роналду» и призвали скорее убрать ее.

Minval.az