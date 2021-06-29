

Представители коренных народов Канады в декабре поедут в Ватикан, чтобы получить извинения Папы Римского Франциска за негативную роль Римско-католической церкви в управлении школами для детей индейцев в Канаде.

Об этом сообщил телеканал CBS на источники в объединениях представителей коренных народов североамериканской страны.

По их данным, такая поездка состоится 17-20 декабря. Предполагается, что в делегацию войдут лидеры всех основных объединений коренных жителей Канады. Они намерены убедить Папу Римского приехать в Канаду и на канадской территории принести официальные извинения аборигенам страны за роль католической церкви в управлении так называемыми резидентскими школами.

На прошлой неделе стало известно об обнаружении 751 безымянной могилы на территории рядом с бывшей школой-интернатом для детей индейцев в провинции Саскачеван. В конце мая на территории другой школы для детей индейцев в провинции Британская Колумбия в ходе раскопок были найдены останки 215 несовершеннолетних.

Minval.az