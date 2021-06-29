В популярном мессенджере WhatsApp заработала функция одновременного использования одной учетной записи на нескольких устройствах, сообщает портал WABetainfo.

После того как устройства пользователя будут связаны, главному из них не нужно будет оставаться в сети, чтобы WhatsApp Web и WhatsApp Desktop работали одновременно. В таком режиме можно пользоваться пятью гаджетами, прикрепленными к одному аккаунту.

Заявляется, что общение при одновременном использовании нескольких устройств по-прежнему будет зашифровано с помощью алгоритмов WhatsApp.

Пока опция работает лишь в бета-версии приложении под номером 2.21.14.1 и только на Android, отмечает РИА Новости. Позже такая возможность станет общедоступна.

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