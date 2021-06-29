Принц Чарльз отказался присутствовать на открытии памятника своей бывшей жене принцессе Диане. Об этом сообщила газета Express.

Как отметил один из друзей принца Уэльского, он не хочет «бередить старые раны».

«Для него это очень трудно. Эти моменты могут воскресить в его памяти счастливые, грустные и достойные сожаления моменты их совместной жизни. После смерти Дианы Чарльз решил, что лучше оставить все воспоминания при себе», – заявил источник.

Статую матери принцев Гарри и Уильяма откроют в четверг, 1 июля 2021 года, в день ее 60-летия, в саду Кенсингтонского дворца. Братья будут присутствовать на открытии – ради этого принц Гарри прилетел на родину из США.

Напомним, принцесса Диана погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже. Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену туннеля.

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