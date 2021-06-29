Правительство Испании одобрило законопроект, который позволяет гражданам с 14 лет менять данные о своем поле в органах загс.

Об этом кабмин сообщил в Twitter.

«Совет министров одобряет проект закона для реального и действенного равенства трансгендеров и для гарантии прав людей ЛГБТИ», — говорится в публикации.

Отмечается, что с 16 лет это можно сделать самостоятельно, с 14 и до 16 лет — в сопровождении опекунов. От желающих изменить данные не будут требовать медицинского или психологического заключения, также не нужно принимать гормональные препараты.

Minval.az