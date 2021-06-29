Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал статью, посвященную отношениям ЕС и России.

Ж.Боррель отметил в статье, что вряд ли в ближайшем будущем Россия изменит свою модель поведения по отношению к Евросоюзу.

«В конечном итоге Россия — наш самый большой сосед. Он никуда не денется, и маловероятно, что в ближайшем будущем произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению модели поведения России. Европейский Союз должен учесть это и разработать политику, которая позволит достичь той или иной формы сосуществования, защищающей наши интересы и ценности и сдерживая динамику эскалации», — подчеркнул Жозеп Боррель.

Верховный представитель ЕС также отметил, что в случае, если Россия продолжит нарушать международное право в отношении стран-членов ЕС, против нее могут быть введены дополнительные ограничительные меры.

Minval.az