Жители крупнейших городов Австралии возмущены из-за того, что их отправили на карантин, а также из-за медленной вакцинации. К новым ограничительным мерам власти прибегли из-за распространения более заразного индийского штамма коронавируса, который также называют штаммом «дельта», пишет The Guardian.

Жесткие меры ввели в Сиднее, а также в Брисбене, Перте и Дарвине. Поводом для них стали новые вспышки, суммарно затронувшие около 150 человек. Это немаленькие для Австралии цифры: за все время пандемии там зафиксировано всего около 31 тысячи случаев заражения коронавирусом и 910 связанных с ним смертей. Специалисты считают, что такой результат обеспечило своевременное закрытие границ и одни из самых строгих в мире карантинных мер.

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