В Турции, недалеко от одного из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа) археологи обнаружили еще 11 крупных холмов, созданных людьми, сообщает Daily Sabah.

По информации издания, насыпи буквально окружают сооружения, построенные примерно 12 тысяч лет назад, на расстоянии в 100 километров.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в разговоре с журналистами отметил, что ученые назвали этот район «12 холмов», а также «пирамидами юго-востока Турции».

«Этот регион обладает уникальной культурой», — прокомментировал Эрсой, добавив, что крупное исследование на холмах вот-вот будет завершено, а подробный отчет обнародуют в сентябре.

Гебекли-Тепе включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 2011 года, а впервые был обнаружен в 1963 году археологами из Стамбула и Чикаго.

Позже, в 1995 году ученые обнаружили в этих местах Т-образные обелиски эпохи неолита высотой три — шесть метров и весом от 40 до 60 тонн, а также различные артефакты, например, статуэтки в виде людей возрастом 12 тысяч лет.

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