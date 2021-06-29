Соединенные Штаты поддерживают урегулирование палестино-израильского конфликта на основе концепции сосуществования двух государств и считают, что Израилю необходимо поддерживать экономические возможности Палестины. Об этом говорится в распространенном в письменном заявлении Белого дома по итогам переговоров президентов США и Израиля Джо Байдена и Реувена Ривлина, передает ТАСС.

«Лидеры обсудили последние события в Газе и на Западном берегу [реки Иордан], и президент [США] подчеркнул важность того, чтобы Израиль предпринял шаги для обеспечения спокойствия, стабильности и поддержки более широких экономических возможностей для палестинского народа. Президент Байден подтвердил, что решение о создании двух государств путем переговоров остается лучшим путем к достижению прочного мира. Лидеры обсудили важность активизации усилий по повышению роли умеренных позиций и продвижению идеи сосуществования, одновременно ослабляя позиции экстремистов, выступающих за ненависть и насилие», — отмечается в документе.

Президенты двух стран «обсудили многочисленные проблемы, стоящие перед регионом, включая угрозу, исходящую от Ирана». Байден «заверил президента Ривлина в том, что Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости противостоять злонамеренной деятельности Ирана и его поддержке террористов среди подконтрольных ему сил, которые имеют дестабилизирующие последствия для региона». Они также обсудили «возможности укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами».

В заявлении говорится, что Байден через Ривлина «передал приглашение премьер-министру Нафтали Беннету встретиться с ним в ближайшее время в Белом доме и подтвердил, что администрация [США] надеется на тесное сотрудничество с новым правительством Израиля по многим важным вопросам двусторонней повестки дня».

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