Мировое сообщество должно учесть уроки нынешней пандемии коронавируса и подготовиться к новым эпидемиям и пандемиям. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

Обращаясь по телесвязи к участникам саммита здравоохранения малых островных государств, он отметил: «Мы все должны выучить уроки, которые нам преподает пандемия». Как подчеркнул глава ВОЗ, необходимо «сделать все возможное для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям, для их предотвращения, выявления и быстрого на них реагирования на основе всеобщего охвата услугами здравоохранения и сильной первичной медицинской помощи».

Говоря о пандемии COVID-19, Гебрейесус обратил внимание на «вакцинное неравенство и вакцинный национализм», из-за которых увеличивается «разрыв между странами с высокими и низкими доходами». По его словам, 77% всех прививок от коронавируса приходятся сейчас всего на 10 государств мира. В то же время у большинства стран с низкими доходами «по-прежнему нет достаточного количества вакцины, чтобы охватить вакцинацией наиболее уязвимое и подвергающееся риску население».

«Если страны немедленно поделятся вакцинами с механизмом COVAX и если производители отдадут приоритет заказам COVAX, то мы сможем вакцинировать по меньшей мере 10% населения каждой страны к сентябрю и по меньшей мере 40% к концу года», — сказал гендиректор. Он напомнил, что к сентябрю необходимо изыскать «дополнительно 250 млн доз вакцины».

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