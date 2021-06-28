Состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына «разбивает сердца народа», заявил на государственном телевидении житель Пхеньяна. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, северокорейское телевидение неожиданно показало сюжет, в котором северокореец говорит, что «вид нашего уважаемого генерального секретаря, выглядящего изможденным, разбивает сердца народа». «Все говорят, как у них сразу навернулись слезы», — добавил он.

По мнению аналитиков, такой сюжет свидетельствует о том, что власти КНДР стремятся использовать похудение главы страны, чтобы укрепить лояльность к нему в сложные времена.

«Пхеньян посылает сообщение, что Ким Чен Ын — лидер, который очень много работает ради своих граждан и до такой степени, что он мало ест и худеет. И режим хочет, чтобы мир думал, что и северокорейцы заботятся о своем лидере и плачут из-за его худощавости», — говорят они.

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