Последнее подразделение грузинских миротворцев вернулось из Афганистана согласно плану завершения участия Грузии в миссии «Решительная поддержка», сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на Министерство обороны.

Последние грузинские миротворцы покинули авиабазу Баграм, где в их компетенцию входило обеспечение безопасности периметра.

«Последний поток 32-го пехотного батальона 3-й пехотной бригады во главе с командиром подразделения подполковником Тариелом Махарашвили вернулись в Грузию. Вместе с личным составом прибыли и высшие военные представители», — сказано в сообщении.

Миссия НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, в которой участвовали и грузинские военные, завершится в сентябре текущего года.

Грузинские миротворцы принимали участие в миссии НАТО в Афганистане с 2004 года. С 2015 года эта миссия была объявлена небоевой.

Грузия каждые полгода отправляла в Афганистан около 870 военных. Они дислоцировались на авиационной базе Баграм в Кабуле и в Мазари-Шарифе.

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